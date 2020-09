Fréquence, causes, traitement : trois question sur les aphtes

Avoir un aphte dans la bouche est une phénomène commun que chacun peut connaitre au cours de sa vie. Ils apparaissent ponctuellement mais peuvent parfois devenir des épisodes récurrents, comme c'est le cas pour Clélia qui se demande si cela est normal. Le docteur Jimmy Mohamed explique à quoi ils sont dus, jeudi après-midi dans l’émission "Sans Rendez-vous".

Est-il normal d'avoir des aphtes ?

"Avoir un aphte au cours de sa vie est très fréquent. C'est plutôt fréquent chez les enfants et jusqu'à l'âge de 50 ans, puis ça s'améliore. Mais certains vont faire des épisodes récurrents : six épisodes par an d'aphtes pour lesquels on n'a pas forcément d'explications. D'autres vont avoir des aphtes miliaires avec 50 à 100 aphtes qui font moins d'un millimètre et parfois des aphtoses géants de un à deux centimètres, ce sont des formes plutôt rares mais pour lesquelles on n'a pas d'explication."

À quoi sont-ils dus ?

"L'aphtose classique est souvent due à un contexte de stress, de fatigue ou quand on a des problèmes dentaires avec des prothèses qui sont mal mises. Cela peut aussi venir des aliments comme des noix, des cacahuètes, le gruyère, la tomate, la fraise et puis certains médicaments : les anti-inflammatoires, les beta-bloquants. Et puis il y a d'autres causes un peu plus rares mais qu'il convient de rechercher. C'est la raison pour laquelle il faut aller voir son médecin. Si jamais vous avez des carences en vitamines B12, en fer par exemple.

Cela peut aussi être révélateur d'une maladie cœliaque. Enfin, si jamais vous avez ces aphtes avec des sels liquides cela peut être révélateur d'une maladie de Crohn ou de maladies auto-immunes. Si vous en avez de temps en temps ce n'est pas très grave, mais si c'est récurrent il convient de voir votre médecin car il vous prescrira un bilan à ce moment là."

Y a-t-il un traitement ?

"En principe, il n'y a pas de traitement, sauf quand c'est récidivant. C'est une forme très particulière qui nécessite un avis spécialisé. Et dans ces cas-là, on peut avoir recours aux corticoïdes sous forme locale - en bains de bouche - ou sous forme de comprimés mais là c'est vraiment un avis spécialisé."