Covid : Macron et Castex dévoilent leur stratégie pour la campagne de vaccination

Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public "entre avril et juin" contre le Covid-19, après une première vague réservée aux publics les plus fragiles, a-t-il déclaré mardi lors d'un point de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Le chef de l'Etat prévoit pour début 2021 "une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération" compte tenu des doses dont la France disposera, suivi "d'une deuxième vague entre avril et juin, plus large et plus grand public, allant vers la vaccination du plus grand nombre", a-t-il expliqué.

Castex confirme que les résidents des Ehpad seront vaccinés en priorité

À peu près au même moment, Jean Castex annonçait mardi à l'Assemblée que les personnes âgées résidant en Ehpad seraient vaccinées en priorité, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé rendues lundi.

Une "catégorie" des personnels travaillant en Ehpad feront également partie de cette première vague de vaccination, a précisé le Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement.