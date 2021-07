Covid : dans les centres de vaccination, on tente de convaincre les indécis

REPORTAGE

Face à la flambée des contaminations qui se poursuit, les autorités sanitaires continuent de miser sur la course à la vaccination contre le Covid-19. Donnée encourageante, le cap des 50% de Français complètement vaccinés a été franchi mardi, et le nombre d'injections quotidiennes reste à un haut niveau depuis les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet. Reste que l'immunité collective est encore loin, et que de nombreux citoyens refusent encore de se faire vacciner. Sur le terrain, les professionnels de santé s'activent donc pour tenter de convaincre les réfractaires. Les pharmaciens et médecins s’appuient sur leur relation de confiance, tandis que, dans les centres de vaccination, certains commencent à venir à reculons, sans pour autant être convaincus.

Dans ce centre du Nord, Asha arrive sur la pointe des pieds. Elle observe les boxs de vaccination, sceptique. Pour elle, le vaccin, ce n'est pas pour tout de suite. "J’attends un peu, je réfléchis encore.. J'hésite", confesse-t-elle au micro d'Europe 1. "Il y a beaucoup d’effets indésirables, beaucoup de cas qui sont décédés.. Moi, j’ai peur." Cette peur est notamment provoquée par des images entraperçues sur Facebook, explique-t-elle.

L'influence des réseaux sociaux

"Beaucoup de gens rapportent ce qui est dans les réseaux sociaux", confirme Jacques, médecin généraliste. "La plupart du temps, quand on leur demande s’ils ont vu, ils vous rapportent toujours les vidéos ou ce qu’ils entendu, mais jamais ce qu’ils ont vu eux-mêmes."

Et dans ce cas-là, il faut pouvoir démentir. Mais ce qui revient régulièrement chez les indécis, c'est cette confusion/gouvernement-santé publique, explique Elodie, également docteur. "Je trouve dommage que des gens aient une indécision ou un rejet du vaccin par un rejet de la politique", s'agace-t-elle. "Ce n’est en ne vous faisant pas vacciner que vous allez punir le gouvernement... Au contraire."