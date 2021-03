Covid : Anne Hidalgo demande la fermeture des écoles à Paris

La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire "très grave" liée au Covid-19 et de la "désorganisation très grande" dans les établissements. "Il y a besoin de prendre une mesure qui freine", a-t-elle estimé sur BFMTV et RMC, à deux semaines et demie des vacances scolaires en Ile-de-France.

"Une désorganisation très grande"

"Je pense que les écoles doivent être fermées car c'est une désorganisation très grande aujourd'hui", a-t-elle fait valoir en indiquant qu'"environ 20.000 élèves" ne sont aujourd'hui "pas en classe soit parce qu'ils sont malades, soit parce que les classes sont fermées", celles-ci étant au nombre de 850.

Le taux d'incidence du Covid-19 chez les 15-19 ans est de 850 pour 100.000 à Paris, a-t-elle aussi précisé, en rappelant que la situation est "très grave" en Ile-de-France, avec "1.500 personnes en réanimation" à l'hôpital.

Instaurer plus de télétravail pour les parents

Anne Hidalgo a reconnu qu'une fermeture anticipée des écoles, avec des parents obligés de garder les enfants à la maison, serait "encore un coup très très dur pour l'économie, pour beaucoup de personnes". Elle a appelé à accompagner cette mesure par davantage de télétravail, car "on n'est pas encore au maximum de ce qu'on peut faire" à ce sujet, et à "absolument accélérer" sur la vaccination.

Alors que se tient un conseil de défense dans la matinée, avant le conseil des ministres, puis une intervention télévisée d'Emmanuel Macron à 20 heures, la maire socialiste de Paris a jugé que "si on nous dit que c'est le dernier coup de collier, les Français seront prêts à le faire. Mais il faut le faire en informant", dans la "transparence", a-t-elle dit à l'adresse de l'exécutif.