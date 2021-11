Covid-19 : face à la cinquième vague, les contrôles renforcés à Marseille

REPORTAGE

La hausse du nombre de cas de Covid-19 est scrutée de près. Mardi, 20.000 cas de contamination ont été enregistrés en France. Le taux d'incidence augmente, à tel point qu'il a même doublé ces trois dernières semaines et est repassé au-dessus de la barre symbolique de 100 cas pour 100.000 habitants. Une première depuis deux mois. Face à la situation les autorités maintiennent la pression, et les contrôles de pass sanitaire se poursuivent, notamment dans les restaurants. C'est le cas à Marseille où les forces de l'ordre s'activent sur le terrain.

Relâchement dans les établissements

Il est midi, il fait plein soleil sur la ville et les terrasses marseillaises se remplissent. L'heure est aussi aux premiers contrôles et aux premières verbalisations, ce qui ne manque pas de mettre en colère ce client. "Vous me verbalisez de 135 euros pour le masque ? Eh bien vous pouvez toujours attendre", lance-t-il aux policiers. "Je le prends mal parce qu'ils sont rares les gens qui demandent le pass sanitaire. Je n'en ai pas trouvé encore", se justifie-t-il.

Le personnel du restaurant en question est également contrôlé, du bar jusqu'aux cuisines, où cet employé est pris en défaut. "Je pense que je vais être verbalisé. Je suis écœuré mais ce n'est pas grave, après tout ils font leur travail", lâche-t-il. Et ces deux contrevenants ne sont pas des cas isolés. Un relâchement général est constaté par la commissaire Céline Cance, de la division sud de Marseille. "On n'a jamais cessé de contrôler les établissements et on voit ces derniers jours plus de mises en demeure et de non-respect de la règlementation", déplore-t-elle.

Mais il n'y a pas que des mauvais élèves, comme dans cette brasserie près du Stade Vélodrome. "Les contrôles ? C'est la règle chez moi, je ne veux pas encore fermer. C'est contraignant mais il faut le faire. C'est la loi", assure le gérant. Depuis le début de la crise sanitaire, à Marseille, plusieurs dizaines de bars et de restaurants ont en effet connu des fermetures administratives.