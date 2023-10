Covid-19 : «Les gens viennent spontanément», la vaccination bat son plein dans cette pharmacie parisienne

Assises dans un coin de la pharmacie, Eléa et Solveig patientent pour se faire vacciner contre le Covid-19. Âgées de 16 et 24 ans, les deux sœurs ont pris rendez-vous dès l'ouverture de cette nouvelle campagne de vaccination, décidée au regard de la hausse du nombre de contaminations, constatée ces dernières semaines. "Je l'ai fait il y a six mois et je la renouvelle. Tout simplement parce que je préfère être vaccinée en prévention plutôt que d'avoir un Covid sachant qu'il y a une recrudescence", dit l'une d'elles.

"On a eu une excellente adhésion"

Comme elles, des dizaines de personnes se succèdent dans cette officine du 13e arrondissement de Paris. "On a commencé à vacciner à 9h. Toutes nos personnes âgées ou fragiles, on leur a proposé le vaccin et on a eu une excellente adhésion. On a pris des rendez-vous pour la semaine, on doit en avoir une soixantaine", indique la gérante de la pharmacie qui attribue cet intérêt pour la vaccination à l'augmentation du nombre de cas depuis la rentrée.

"J'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience. On a beaucoup de patients qui n'étaient pas vaccinés depuis un an, voire 18 mois. Et là, on voit bien que le virus tourne et on revoit des cas, pas forcément très graves, mais tout de même sérieux. Et on a tous des gens qui ont eu le Covid autour de nous donc les gens sont conscients qu'il faut se revacciner et viennent spontanément", indique-t-elle. Et qui dit nouvelle campagne, dit aussi nouveaux vaccins. Tous les patients recevront, en effet, une dose du dernier sérum Pfizer conçu pour lutter contre tous les variants du Covid.