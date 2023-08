Covid-19 : le régulateur européen approuve un nouveau vaccin adapté de Pfizer

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé mercredi une version adaptée du vaccin anti-Covid de Pfizer et BioNTech pour contrer l'infection par un sous-variant très répandu du virus à l'approche de l'hiver. Si, depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, le virus continue de circuler dans tous les pays, et de nouvelles souches continuent d'émerger. L'EMA a annoncé dans un communiqué avoir "recommandé d'autoriser un vaccin (...) adapté ciblant le sous-variant Omicron XBB.1.5".

Cibler la souche devenue dominante en Europe

Le régulateur européen avait recommandé en juin que les vaccins soient mis à jour pour cibler la souche XBB du virus qui est devenue dominante en Europe et dans d'autres parties du monde. Le nouveau vaccin à ARN messager approuvé, appelé Comirnaty Omicron XBB.1.5, est destiné à prévenir le Covid-19 chez les adultes et les enfants à partir de six mois. "Comme Omicron XBB.1.5 est étroitement lié à d'autres variants actuellement en circulation, le vaccin devrait aider à maintenir une protection optimale contre (...) ces autres variants", selon l'EMA.

Les adultes et les enfants de plus de cinq ans ont besoin d'une seule injection "quel que soit leur historique de vaccination contre le Covid-19", tandis que les enfants plus jeunes peuvent recevoir "une ou trois doses selon qu'ils ont suivi un cycle de primo-vaccination ou ont eu le Covid-19", a précisé l'organisation qui siège à Amsterdam.

Les effets secondaires sont généralement légers et de courte durée, selon le régulateur, qui a néanmoins précisé que "des effets secondaires plus graves peuvent survenir dans de rares cas".

Autorisé pour la première fois en septembre 2020

Comirnaty a été autorisé pour la première fois dans l'UE en septembre 2020. Des versions adaptatives ciblant d'autres sous-variants du Covid-19 ont reçu le feu vert des autorités sanitaires européennes en septembre 2022. Les vaccins classiques cherchent à habituer l'organisme à un virus, en introduisant directement celui-ci dans le corps, sous forme atténuée ou désamorcée.

Ceux à ARN messager, apparus avec la crise du Covid-19, fonctionnent différemment. Ils se concentrent sur une petite partie du virus - dans le cas du SARS-CoV-2, la protéine dite "Spike" - et visent à injecter dans l'organisme des brins d'instructions génétiques, appelés ARN messager, ordonnant au corps de fabriquer cette protéine.

Inoffensive en elle-même, cette "spicule" du coronavirus est ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps. D'autres groupes pharmaceutiques préparent des vaccins ciblant la lignée XBB.