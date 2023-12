Covid-19 : le nouveau variant JN.1 pourrait-il gâcher les fêtes ?

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, un nouveau variant du Covid-19 pourrait venir jouer les trouble-fêtes. Baptisé JN.1, il s'agit également d'un sous-variant d'Omicron. Selon le bulletin de Santé publique France du 6 décembre, "la tendance à la hausse des indicateurs syndromiques s'est poursuivie en ville et à l’hôpital, en particulier chez les 65 ans et plus".

Cette augmentation de la circulation du Covid a été confirmée par une "forte augmentation de la détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées", à hauteur de 24%, la semaine du 27 novembre au 3 décembre par rapport à la semaine précédente, souligne Santé publique France. Les actes en médecine de ville et pour SOS Médecins pour suspicion de Covid sont aussi légèrement à la hausse, tout comme les passages aux urgences, qui ont augmenté de 0,2% (passant de 1,0% à 1,2%). 1.824 hospitalisations pour suspicion de Covid ont par ailleurs été recensées, soit 2,7% des hospitalisations (contre 2,2% la semaine précédente).

Au total, 28.342 nouveaux cas ont été déclarés dans la semaine du 27 novembre, pour un taux d'incidence de 42 pour 100.000 habitants. Cette tendance à la hausse des contaminations est également visible dans toutes les tranches d'âge.

Vaccination et gestes barrières

Le sous-variant JN.1, issu du variant BA.2.86 et qui appartient à la même famille qu'Omicron, pourrait être à l'origine de cette légère recrudescence des cas, comme le confirme Santé publique France. "Cette augmentation est portée principalement par JN.1, sous-lignages de BA.2.86, qui représentait 30% des séquences interprétables de l’enquête Flash du 13/11/2023, contre 23% pour la précédente", peut-on lire dans le bulletin.

S'il faut rester vigilant, "on n'attend pas une grande vague, il n'y a pas de panique", rassure le docteur Jean-Pierre Thierry à nos confrères de BFMTV. Comme jusqu'à présent, le port du masque et les gestes barrières restent les meilleurs moyens de se protéger du Covid-19. Tout comme la vaccination, notamment pour les personnes les plus fragiles. Actuellement, 23,9% des personnes âgées de 65 ans et plus ont fait leur dernier rappel vaccinal.