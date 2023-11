Covid long : comment améliorer la prise en charge des patients, jugée insuffisante par le Covars ?

Plus de deux millions de Français sont touchés par le Covid long. Le Covars, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, dévoile dans un rapport que la prise en charge en France de ces patients est insuffisante et présente d'ailleurs de nouvelles recommandations.

Cela passe d'abord par la reconnaissance du syndrome post-Covid comme d'une vraie maladie et non comme quelque chose qui serait dans la tête des malades. Pour cela, il faut que les médecins prennent le temps de diagnostiquer. "Il faut retourner aux bases du clinicien, c'est-à-dire à un interrogatoire précis", explique Xavier Lescure, infectiologue et membre du Covars.

Prise en charge globale

"Les Canadiens appellent ça la 'cueillette des informations' et c'est exactement ça. Tout clinicien un peu expérimenté sait que, après un bon interrogatoire structuré et bien conduit, on arrive à faire des hypothèses diagnostiques dans le contexte du Covid long", ajoute l'infectiologue.

Une fois le diagnostic posé, le comité recommande une prise en charge globale, de la rééducation physique pour commencer, pour que les personnes puissent reprendre une activité professionnelle, par exemple, accompagnées d'un soutien psychologique. Enfin, dans le contexte actuel de pénurie de médecins, le Covars préconise la mise en place sur tout le territoire de centres de référence qui rassemblent les spécialistes pour simplifier le parcours de soins des malades.