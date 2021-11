Covid-19 : comment expliquer la flambée de l'épidémie en Creuse ?

DÉCRYPTAGE

Le Covid-19 repart à la hausse en Creuse. Malgré un faible taux d'incidence durant plusieurs mois dans le département, la délégation creusoise de l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine s'inquiète d'un fort relâchement des gestes barrières. Les habitants semblent avoir renoué avec la vie d'avant, depuis le début des vacances scolaires. Le taux d'incidence a été multiplié par trois en deux semaines, atteignant 114 selon les derniers chiffres des autorités sanitaires. La moyenne nationale est de 62 cas pour 100.000 habitants, avant une allocution d'Emmanuel Macron, mardi à 20 heures.

"Des thés dansants, des anniversaires…"

La hausse du nombre de cas est "due à quelques événements festifs qui ont rassemblé un grand nombre de participants à chaque fois", constate Isabelle Dumond, directrice départementale de l'ARS en Creuse. "Il y a des exemples de thés dansants, d'anniversaire en intérieur, des repas moules-frites, etc. Ce sont des événements festifs qui ont généré un grand nombre de cas contacts et de cas positifs."

Au total, l'ARS a recensé plus de 50 personnes contaminées lors de ces fêtes. Elles sont principalement âgées de plus de 65 ans et certaines ne sont pas vaccinées. Le taux d'incidence atteint ainsi 309 pour les plus de 90 ans, 144 pour les 80-89 ans, 241 pour les 70-79 ans. Pour ralentir cette flambée épidémique dans la Creuse, l'ARS demande à toutes les personnes concernées par la troisième dose de se faire vacciner au plus vite.