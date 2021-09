Covid-19 : après le variant Delta, faut-il se méfier du variant Mu ?

DÉCRYPTAGE

Un nouveau variant du coronavirus inquiète les autorités sanitaires. Après le variant Delta, l'Organisation mondiale de la santé surveille le variant Mu, repéré pour la première fois en Colombie au début de l'année. Après la quatrième vague de Covid-19 en France due à l'émergence du variant Delta, y a-t-il des raisons de s'inquiéter de cette nouvelle mutation ? Sur Europe 1, l'épidémiologiste Philippe Amouyel explique pourquoi ce nouveau variant est surveillé de près.

"Le variant Mu présente des mutations qui pourraient faire penser qu'il soit résistant à certains vaccins", détaille le spécialiste du CHU de Lille. "Surtout, ce qu'on observe, c'est qu'en Colombie, sa fréquence est en train de monter puisqu'il est aux alentours de 39% et, de même, en Équateur, est elle aussi en train de monter à 13%. En revanche, dans le monde entier, sa fréquence est inférieure à 0,1%", nuance-t-il, avec donc une prudence à observer sur la propagation rapide de ce variant.

Une "surveillance particulière" sur ce variant

Voilà pour les données disponibles quant à la circulation de ce variant dans le monde. Mais qu'en est-il de sa dangerosité ? "Pour l'instant, on n'a pas assez d'études qui permettent de déterminer précisément quelle est sa transmissibilité. Est-ce qu'elle est supérieure aux variants Delta ou variants Alpha ? On n'a pas non plus assez d'études sur sa virulence et sa résistance aux vaccins."

Dans tous les cas, conclut Philippe Amouyel, "une surveillance particulière va être exercée pour bien vérifier qu'il ne va pas prendre la dominance sur les variants préoccupants qui sont actuellement la source de l'épidémie".