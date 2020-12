Covid-19 : à quoi ressemble le "super-congélateur" où est conservé le vaccin ?

REPORTAGE

Les premiers vaccins contre le coronavirus ont été acheminés en France samedi par camions frigorifiques. L’une des grosses difficultés est de pouvoir conserver les doses à une température inférieure à -80 degrés. Une fois sur site, elles vont devoir être entreposées dans d’énormes congélateurs. À quoi ressemblent ces "super congélateurs" ? Europe 1 s’est rendu au CHU de Lille pour le découvrir.

Le "super congélateur" n’a pas des dimensions hors-normes. Il fait quasiment la même taille que votre réfrigérateur, soit environ deux mètres de haut. La première différence avec un appareil classique est qu’il a deux portes, une première très épaisse puis une autre plus fine, pour conserver le vaccin à - 80 degrés Celsius. "Il faut savoir que ces congélateurs augmentent leur température très rapidement s’il y a le moindre souci", affirme Pascal Odou, responsable de l’Institut de pharmacie de Lille, au micro d’Europe 1. "Toute la logistique que l’on met en place c’est d’avoir une surveillance 24 heures sur 24 sur la température."

Un lieu tenu secret

Le "super congélateur" peut stocker jusqu’à 300.000 doses qu’il faudra manipuler avec du matériel sécurisé : "On aura des gants et des lunettes qui vont permettre d’éviter que le froid ne soit trop en contact avec la peau et ne brûle personne. Parce qu’à - 80 degrés Celsius, on commence à avoir des brûlures si on a des morceaux de glace qui tombent."

Par ailleurs, pas question de dévoiler l’endroit où se trouve ce "super congélateur", c'est évidemment une question de sécurité. "La salle est totalement fermée et destinée à seulement quelques personnes", affirme Pascal Odou. Six autres hôpitaux de la région vont stocker ces vaccins mais dans quantité moins importantes, autour de 100.000 doses.