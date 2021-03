Covid-19 : la patronne d'un bar du Pas-de-Calais se fait vacciner à l'âge de... 103 ans

REPORTAGE

À 103 ans, elle n'a jamais été malade, mais elle est toujours un peu rebelle. Marie-Lou, patronne d'un bar à Isbergues dans le Pas-de-Calais, n'était au départ pas très emballée par la vaccination contre le Covid-19. Pourtant, elle a finalement reçu le traitement le week-end dernier et entrevoit désormais le retour à une vie normale.

"Je n'ai rien senti"

"Je ne me suis jamais fait vacciner, ni pour la grippe, ni pour rien", reconnaît la centenaire. Pourtant son médecin a bel et bien réussi à la convaincre. "À force je n'ai plus osé dire non. C'était plutôt par politesse", s'amuse-t-elle.

Alors Marie-Lou a profité des vaccinations massives organisées le week-end dernier à l'hôpital de Béthune pour se faire administrer le traitement. Depuis, elle se dit ravie. "Ça s'est très bien passé, la dame m'a fait la piqûre. C'est vraiment un ange parce que c'était fini que je n'avais encore rien senti. Je lui ai dit que c'était une artiste !", raconte la veille dame. Et même quand elle se frotte l'épaule, Marie-Lou n'a aucune douleur ni effets secondaires. "Parfois, j'oublie que j'ai été vaccinée. C'est à croire que quand on est vieux, on ne sent plus rien".

"Ce qui me manque, c'est d'aller au restaurant"

Fière tout de même d'avoir donné l'exemple, Marie-Lou, qui répète souvent que le bon Dieu ne veut pas d'elle, assure n'avoir jamais eu peur du Covid. "Moi, je suis fataliste. Il arrive ce qui doit arriver, c'est écrit. Je me dis que dans la vie tout s'arrange. En bien ou en mal, mais tout s'arrange", assure-t-elle.

Au moins, ce vaccin lui permettra peut être bientôt de reprendre une vie normale. "Ça embête beaucoup de monde d'être enfermé", poursuit la centenaire. "Moi, ce qui me manque le plus, c'est d'aller au restaurant". Mais avant d'y retourner en compagnie de son éternelle amie Marie-Pierre, il faudra au moins patienter jusqu'à sa deuxième injection, prévue le mois prochain.