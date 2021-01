Covid-19 : 69.031 décès en France, la situation épidémique stable à l'hôpital

Selon les données de Santé publique France et du ministère de la Santé, le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit à 69.031 décès en France. C'est 229 de plus que lors du précédent bilan, il y a 24 heures. Les données des hospitalisations et réanimations sont à la hausse mais celle-ci reste mesurée. La situation épidémie semble donc donc stable à l'hôpital mais le nombre de nouveaux cas augmente lui aussi.

Les hospitalisations et réanimations connaissent une petite hausse

Le nombre de patients positifs découverts quotidiennement qui augmentait de manière importante ces dernières jours. On recense 23.852 nouveaux cas positifs en 24 heures, contre 19.753 mardi.

Au total, 24.769 patients sont hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 32 de plus que la veille. Les données des services de réanimation sont, elles aussi, légèrement à la hausse avec 23 nouveaux patients en 24 heures, pour un total de 2.711.