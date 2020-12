Covid-19 : 54.140 morts en France, la décrue épidémique continue

La situation épidémique continue de légèrement s'améliorer. Selon les derniers chiffres officiels, le reflux se poursuit en France dans les services de réanimations, avec 63 patients de moins enregistrés. Plus largement, le nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic positif au coronavirus a légèrement décru, lui aussi. Le coronavirus est à l'origine de 324 morts dans les dernières 24 heures, un chiffre lui aussi en baisse, qui porte le bilan total à 54.140 décès selon les données de Santé publique France et du ministère des Solidarités et de la Santé.

La plupart des indicateurs en baisse

Dans les services de réanimations partout en France on recense 3.425 patients atteints du Covid-19, jeudi, contre 3.488 mercredi. Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 a légèrement décru, à 26.703 contre 27.013 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures s'élève à 12.696. Cela représente un total de 2.257.331 cas officiellement recensés depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité demeure à un niveau identique à celui de la veille, à 10,8%.