Coronavirus : un maire demande la fin du masque en extérieur pour les vaccinés

Alors que les Américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter de masque en intérieur, sera-t-il bientôt possible d'en faire de même en France ? C'est en tout cas la volonté d'Olivier Fabre, le maire de Mazamet, une commune du Tarn. Invoquant l'amélioration de la situation sanitaire, ce dernier a demandé vendredi la suppression de l'obligation du port du masque, "en extérieur dans un premier temps", pour toutes les personnes vaccinées, dans un courrier à la préfète du Tarn Catherine Ferrier. Interrogé par Europe 1, il défend une mesure "logique".

"Aujourd'hui, on a quand même pas mal de recul sur le fait qu'il y a peu de contaminations en extérieur et qu'à fortiori, quand on est vacciné, on réduit de quasiment 80 % son risque d'être contaminé et de contaminer les autres", explique-t-il. Aussi, poursuit-il, "il me semblerait logique de pouvoir exonérer ceux qui ont eu leurs deux injections du port du masque en extérieur".

"Retrouver une communication sociale normale"

Pour l'élu, "retrouver une communication sociale normale est un aspect aussi important que la réouverture des cinémas, des théâtres, des terrasses". Et il faut "dès à présent réfléchir à comment on sort de ce port du masque systématique".

Une telle mesure "peut être une incitation à la vaccination", plaide Olivier Fabre. "Vous faites l'effort d'être vacciné, de vous protéger et de protéger les autres... Il est normal d'avoir une petite carotte."