Coronavirus : pourquoi il ne faut pas se ruer sur la chloroquine

La chloroquine, médicament contre le paludisme, pourrait-il vaincre le coronavirus ? Des chercheurs chinois ont réalisé des tests sur 100 patients atteints par le Covid-19. L’essai clinique a été mené dans plus de dix hôpitaux chinois, à Wuhan notamment mais aussi Pékin et Shanghai. Et selon les résultats, la chloroquine a amélioré l’état des poumons des patients contaminés et raccourcit la durée de la maladie. Les tests ont été jugés encourageants pour le ministère de la Santé qui va faire rapidement des analyses complémentaires. Mais les autorités sanitaires du monde entier (y compris chinoises) appellent tout de même à la prudence.

Se procurer de la chloroquine en pharmacie est "inutile et dangereux"

Selon nos informations, de très nombreux patients se ruent déjà dans les pharmacies pour acheter de la chloroquine. Ce que Gilbert Deray, néphrologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière contacté par Europe 1, juge "inutile et dangereux". "Il faut y faire très attention parce qu’il donne beaucoup d’effets secondaires, et en particulier il donne des atteintes de la rétine avec des pertes de la vision qui peuvent être irréversibles", prévient-il. Ajoutant que la chloroquine donne également "des troubles du rythme qui peuvent conduire à l’arrêt cardiaque".

"Ce n’est pas du tout un médicament anodin. Il ne faut pas laisser ce médicament se diffuser comme ça sans contrôle médical", souligne encore le néphrologue. À ce stade, la seule chose qu’on peut faire pour se protéger à titre individuel est de se laver les mains plusieurs fois par jour. Et si vous présentez des symptômes, surtout ne vous rendez pas aux urgences mais appelez le 15.