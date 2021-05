Covid-19 : la baisse des cas laisse-t-elle augurer un été "tranquille" ?

DÉCRYPTAGE

À moins de dix jours de la réouverture programmée des commerces, des terrasses et des lieux de culture, la situation sanitaire s'améliore peu à peu en France. Si l'épidémie de Covid-19 reste active, la circulation du virus ralentit enfin. Avec moins de cas, mais aussi moins de malades à l'hôpital, toutes les courbes s'infléchissent. De quoi espérer un été tranquille ? Oui, à condition de se rappeler que cette amélioration reste conditionnée au bon respect des gestes barrières.

Depuis trois semaines, les indicateurs dégringolent, avec -22% de contaminations chaque semaine. On est actuellement à moins de 20.000 cas par jour en moyenne. Le taux d'incidence est lui de 192, et c'est la première fois depuis mi-février que la France redescend sous la barre des 200.

Moins de 5.000 patients en réanimation

Cette baisse veut dire aussi que les mesures qui ont été prises fin mars ont marché. Et du côté des hospitalisations, les chiffres chutent également et le nombre de personnes en réanimation suit aussi cette tendance à la baisse. Au total, moins de 5.000 patients covid sont actuellement en soins intensifs, soit près de 700 de moins en une semaine.

5.000 cas par jour le 15 juin ?

La France est donc sur la bonne voie, et selon les projections de l'Institut Pasteur, si on continue sur cette même pente, on serait à 10.000 cas par jour le 25 mai et à 5.000 le 15 juin, soit un seuil acceptable pour remonter efficacement les chaînes de contamination. Et avec 5.000 contaminations par jour et 50% de la population vaccinée début juillet, on serait beaucoup plus tranquille cet été.

Mais ces projections rassurantes sont conditionnées à une réouverture mesurée et encadrée. La situation continuera de s'améliorer si les Français respectent bien les mesures d'espacement et continuent à appliquer les gestes barrières. En revanche, si des centaines de personnes se ruent sur les terrasses sans rien respecter, l'été pourrait être moins lumineux qu'espéré.