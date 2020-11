Coronavirus : 46.273 décès au total en France mais une "tendance positive"

Lors d'une conférence de presse mardi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a communiqué le bilan de l'épidémie de coronavirus. Le nombre total de victimes s'élève désormais à 46.273 décès, mais le directeur général de la Santé a souligné une "tendance positive". "Les efforts collectifs commencent à porter leurs fruits", a-t-il déclaré. La France dépasse par ailleurs la barre des 2 millions de cas positif depuis le début de l'épidémie (2.036.755).

Une deuxième vague "massive et meurtrière"

En 24 heures, 1.219 patients atteints par le coronavirus sont morts, dont 437 à l'hôpital et 782 dans les Ephad et établissements médico-sociaux. Concernant les hospitalisations, elles s'établissent désormais à 33.500 patients, un "nombre inégalé". 4.854 patients occupent actuellement des lits en réanimation. La deuxième vague est "massive, meurtrière et met à rude épreuve les soignants et notre système de santé tout entier", a indiqué le directeur général de la Santé.

Pour la première fois, les données mentionnent les tests antigéniques réalisés : depuis le début du mois, on recense 32.935 tests positifs, le pic ayant été atteint le 2 novembre. Jérôme Salomon a également affirmé que la santé mentale des Français s'était dégradée, avec une augmentation des états dépressifs.