Coronavirus : 30.406 morts en France, le taux de positivité en hausse

Le dernier bilan, révélé par la Direction générale de la Santé, fait état de 30.406 personnes décédées en France du Covid-19, dont 19.901 au sein des établissements hospitaliers et 10.505 en établissements sociaux et médico-sociaux, soit 18 décès supplémentaires en 24 heures. La circulation virale s'intensifie dans le pays, alors que Paris et les Bouches-du-Rhône sont passées en zone de circulation active du virus. Le taux de positivité des tests est en hausse : +2,4% entre le 5 et le 11 août. 609.527 tests ont été réalisés sur les 7 derniers jours.

Certains indicateurs se dégradent

Plusieurs indicateurs continuent de se dégrader à l'instar du nombre de nouveaux cas sur les dernières 24 heures, qui franchit une nouvelle fois la barre des 2.500 pour atteindre les 2.846 nouveaux patients. 27 nouveaux clusters ont été identifiés depuis 24 heures dans l'Hexagone, pour un total de 342 encore actifs.

La DGS rapporte en revanche 4.828 personnes hospitalisées, soit 28 admissions de moins en 24 heures. Du côté des réanimations, 367 malades sont comptabilisés soit 7 patients de moins que la veille. L'Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est regroupent 71% des malades en réanimation.