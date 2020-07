Coronavirus : 30.254 décès en France, les réanimations ne baissent pas

Le nombre de patients Covid-19 en réanimation n'a pas baissé en 24 heures, selon le dernier bilan de la direction générale de la Santé publié jeudi soir. Au contraire, ces services hospitaliers comptent un patient de plus (381 malades en tout, contre 380 mercredi soir). Au total, l'épidémie a provoqué 30.254 décès, dont 19.739 à l'hôpital et 10.515 en établissements sociaux et médico-sociaux.

"Le virus circule sur l’ensemble du territoire national, comme le montre le nombre de "clusters" (658 cas groupés en incluant ceux détectés en EHPAD depuis le 9 mai, dont 12 nouveaux depuis hier, mais 408 clôturés)", indique la DGS, qui précise que la circulation du virus est "soutenue" avec un nombre de cas quotidiens "en augmentation et supérieur à 1.000". La DGS alerte sur le taux d'incidence du virus, en "augmentation de 78%", avec "une accélération à la hausse cette semaine".

Quelques chiffres encourageants

Selon la DGS, il est "nécessaire" de fournir des "efforts rapides et importants" pour éviter une potentielle seconde vague. Elle alerte notamment sur le risque que représentent les événements familiaux et amicaux en période estivale, tout comme les grands rassemblements festifs, qui peuvent permettre de propager le virus.

Plusieurs chiffres sont néanmoins encourageants. D'abord, le nombre de patients hospitalisés est à la baisse. Ensuite, la part des activités de SOS Médecins et des services d'urgence liées au Covid-19 reste très faible.