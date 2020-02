Contre les déserts médicaux, un cabinet dentaire "hyper-moderne" dans une camionnette

INTERVIEW

Comment faire face à la problématique des déserts médicaux ? Si les maisons de santé se développent, certains professionnels décident de prendre les devants et d'aller sur le terrain, à la rencontre des patients. Le docteur Eric Lenfant, président de l'Union régionale des professionnels de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est à l'origine du premier cabinet dentaire mobile, équipé d'un système de radiologie.

Une initiative pour les personnes âgées

"On voulait en faire une vitrine technologique", pose d'emblée Eric Lenfant. A l'intérieur d'une camionnette, on trouve ainsi un cabinet dentaire "hyper-moderne" et en théorie "aussi efficace que le propre cabinet [des praticiens]". Pour l'instant, l'initiative s'adresse essentiellement aux personnes âgées vivant en maison de retraite. "Il y [a] un gros déficit en soins", assure Eric Lenfant qui ajoute que ces personnes font souvent leur entrée dans ces établissements avec de sérieux problèmes de mobilité, ce qui les éloigne d'autant plus des soins dont ils ont besoin. Dans le Puy-de-Dôme, quarante Ehpad bénéficient déjà du passage de la camionnette.

Le chirurgien dentaire se dit lui-même surpris du succès rencontré. "On se demande pourquoi on ne l’a pas fait plus tôt", s'exclame-t-il. "Mais il y a quatre ans on était incapable de proposer cette miniaturisation dans ce type de véhicule qui va partout, jusqu’au pied des Ehpad." Il ajoute que ce projet a également été une "innovation légale", avec avis du conseil de l'ordre assurant le bon fonctionnement de la profession. "Il a fallu d’abord composer avec tous les problèmes déontologiques."

D'autres projets censés assurer l'accès aux soins à la population voient peu à peu le jour. La Croix rouge a par exemple lancé une unité mobile dans l'Ain, et un "bus social solidaire" se promène dans la région parisienne pour venir en aide aux sans-abris et aux migrants.