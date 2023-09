Comment va se dérouler la campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges ?

Une des nouveautés de cette rentrée scolaire au collège, c'est la vaccination contre le papillomavirus. La campagne doit commencer début octobre. Ce vaccin protège efficacement des infections responsables de certains cancers de l'utérus. Pourtant, en France, moins de la moitié des filles de moins de 15 ans l'ont fait et seulement 8 % des garçons. Comment va s'organiser cette campagne ?

Vaccination pendant les heures de cours

Tous les élèves en classe de 5ᵉ sont concernés par cette vaccination qui est gratuite, et non obligatoire. L'autorisation des deux parents est nécessaire et un formulaire (souvent dématérialisé) leur sera envoyé. Une fois les consentements recueillis par le collège, les élèves pourront recevoir leur première dose entre octobre et janvier. Une seconde injection sera nécessaire six mois plus tard. Tout a été simplifié pour les parents puisque la vaccination aura lieu pendant les heures de cours.

Il ne devrait pas y avoir de séance de rattrapage pour les élèves absents. Ils pourront toujours se faire vacciner plus tard chez leur médecin, ou même le pharmacien sans ordonnance. Le vaccin contre le papillomavirus est recommandé pour les jeunes filles et garçons âgés de 11 à 14 ans, et jusqu'à 26 ans dans certains cas. Sur 6.000 cas de cancers provoqués par ce virus, plus de 80% aurait pu être évité grâce à la vaccination.