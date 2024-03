Comment un soutien-gorge pourrait détecter le cancer du sein d'ici quelques années

Des scientifiques britanniques tentent de développer un dispositif de dépistage qui pourrait se glisser dans les soutiens-gorge et permettre de détecter le développement de tumeurs cancéreuses, rapporte le journal The Guardian.

Dépister un cancer depuis chez soi

Cette technologie fonctionnerait grâce à un courant électrique qui pourrait scanner et détecter les changements de fluides à l'intérieur des cellules en temps réel. Un tissu tumoral est en effet plus dense et contient moins d'eau qu'un tissu sain. Grâce à cet instrument non-invasif, les femmes pourraient détecter la croissance d'une tumeur "dans le confort de leur foyer", selon la docteure Yang Wei, membre de l'équipe de chercheurs de l'Université de Nottingham Trent, qui répond au Guardian.

Les chercheurs affirment qu'un tel appareil pourrait être inséré dans le soutien-gorge d'une patiente. Ils imaginent également développer des sous-vêtements où le capteur serait directement intégré. La patiente recevrait ainsi les données collectées en direct sur son smartphone, de même que son équipe soignante. Pour le moment, les scientifiques n'ont pas réalisé de tests cliniques, mais projettent d'en faire dans les prochaines années.

Alors qu'une tumeur reste très difficile à déceler lorsqu'elle fait moins d'un centimètre, les chercheurs espèrent optimiser leur prise en charge grâce à ce dispositif. Il pourrait "améliorer les chances de survie d'une patiente", selon la docteure Yang Wei, experte en ingénierie électronique. "Le cancer du sein peut se développer tellement vite, il peut grossir d'un millimètre en six mois ou de deux millimètres en six semaines, explique-t-elle. Ce serait un outil de mesure complémentaire pour voir à quelle vitesse les tumeurs grandissent".

61.214 nouveaux cas de cancers du sein en France

Une telle avancée pourrait également participer à mieux gérer la tension dans les hôpitaux, surchargés de travail, et éviter aux patientes une trop longue attente avant un diagnostic. Yang Wei y voit un moyen de "préserver des ressources hospitalières essentielles, tout en fournissant une solution efficace pour détecter les premiers signes d'un cancer".

Selon Santé publique France, le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez nous. Il représente d'ailleurs la première cause de mortalité chez la femme. L'Institut national du cancer recense 61.214 nouveaux cas en France métropolitaine en 2023, notant que le taux d'incidence a doublé par rapport à 1990. Environ un million des femmes estiment ne pas avoir besoin de se faire dépister contre le cancer du sein, puisqu'elles n'ont pas de symptôme, selon un sondage OpinionWay réalisé en août dernier.