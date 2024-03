Semaine nationale de lutte contre le cancer : pourra-t-on un jour vaincre cette maladie ?

La semaine nationale de lutte contre le cancer a démarré ce lundi. Ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès sur les traitements pourtant, aujourd'hui la maladie tue chaque année 160.000 personnes en France et 9,7 millions dans le monde. Il s'agit de la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme. Face à ce triste constat, une question se pose : pourra-t-on guérir tous les cancers un jour ? La réponse est oui, selon Steven Le Gouill, directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie qui répond sans hésitation. "Je pense qu'un jour, nous pourrons rendre l'ensemble des cancers curables", affirme-t-il à Europe 1.

Si le professeur en hématologie est si optimiste, c'est grâce aux progrès réalisés ces 10 dernières années. La recherche avance grandement, notamment sur l'immunothérapie qui a sauvé des milliers de malades que l'on pensait condamner. "On est capable maintenant de manipuler le système immunitaire pour le rendre capable de reconnaître et de détruire les cellules tumorales", explique-t-il.

L'intelligence artificielle, nouvelle arme contre le cancer

L'espoir repose aussi sur l'intelligence artificielle. Par exemple, à l'institut Curie, les biopsies sont analysées dix fois plus vite qu'au microscope grâce à l'IA. Par ailleurs, des innovations futures permettront de dire si un traitement est efficace chez un patient, avant même de l'administrer. "De plus en plus de traitements arrivent. L'idée est de pouvoir faire des tests grâce à des cellules du patient mises en culture afin de pouvoir analyser les mutations en les modalisant dans un ordinateur pour choisir un traitement qui sera optimal", soutient le professeur. Cette avancée majeure doit arriver dans les toutes prochaines années dans les centres de lutte contre le cancer.