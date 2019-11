Comment traiter l'eczéma chez les enfants ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Comment soulager sa progéniture atteinte d'eczéma ? Cette maladie de peau, fréquente, y compris dès le plus jeune âge, est très gênante pour les enfants, et nécessite d'être traitée par les parents avec efficacité. Lundi, dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed a livré quelques conseils pour bien prendre reconnaître cette pathologie cutanée et la prendre en charge.

Qu'est-ce que l'eczéma ?

Très fréquente, chez 10 à 20% des enfants (4% des adultes), l'eczéma est "la seconde maladie de peau après l'acné", rappelle Jimmy Mohamed. Et dans la majorité des cas, il persiste à l'âge adulte. Cette maladie est inflammatoire et multifactorielle, tandis que son origine est immunologique, génétique, et environnementale. Par ailleurs, précise le docteur Jimmy Mohamed, "le nombre de cas a doublé en trente ans".

Cette pathologie est liée "à une réponse inadaptée suite à une anomalie de la peau qui ne joue plus son rôle de défense", explique-t-il. Le peau devient alors sèche et ne peut plus se protéger du milieu extérieur. La surréaction du système immunitaire donne alors de l'eczéma.

Comment le détecter ?

Les principaux signes de l'eczéma sont notamment la sécheresse cutanée ainsi que des démangeaisons. Chez les enfants de moins d'un an, les lésions "touchent plutôt le visage, le front et les joues, les bras et le ventre", détaille Jimmy Mohamed. À partir d'un an, les lésions se trouvent plutôt derrière "les plis comme les coudes, les genoux, les oreilles, ou encore autour des lèvres".

Les poussées se calment généralement vers 6 ans, "mais l'enfant gardera une peau sèche et souvent un terrain allergique assez important avec de l’asthme ou des allergies saisonnières", rappelle Jimmy Mohamed sur Europe 1.

Comment traiter cette maladie ?

L'eczéma doit être soigné, car "quand les lésions ne sont pas traitées, ça aboutit à de la surinfection", avertit Jimmy Mohamed, qui conseille tout d'abord de lutter contre la sécheresse cutanée, puis d'hydrater la peau, "même en période d'accalmie".

Ce traitement peut se faire avec des crèmes émollientes "qui permettent de reconstruire la barrière cutanée et de limiter l'évaporation de la peau, qui sera alors moins sèche, plus souple et mieux armée pour lutter contre les allergies et les infections".

En cas de crise sévère, le docteur préconise de recourir à des dermocorticoïdes à base de cortisone, afin de calmer l'inflammation et les démangeaisons de l'enfant. Ces crèmes peuvent être appliquées une à deux fois par jour, de quelques jours à deux semaines. S'adressant aux parents inquiets, Jimmy Mohamed rappelle que la cortisone sous forme de crème ne provoque "quasiment jamais aucun effet secondaire".