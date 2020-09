LA QUESTION SEXO - Comment sait-on si on est amoureux ?

Dans l’émission "Sans rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond tous les jours aux questions des auditeurs. Lundi, elle a apporté des réponses à Florent, qui est en couple depuis un an et demi et qui se demandait comment savoir quand on est amoureux.

La question de Florent

"Cela fait un an et demi que je suis avec mon copain. Tout se passe très bien au quotidien. L’autre jour, ma meilleure amie m’a demandé si j’étais amoureux. Je n’ai pas su lui répondre. A partir de quand on sait que l’on est amoureux ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Ce n’est pas évident de savoir si on est amoureux", a d’abord exposé Catherine Blanc. "Être amoureux, c’est une émotion forte liée à l’autre : avoir besoin de voir l’autre, se réjouir de sa présence. Il y a deux possibilités : ou je suis amoureux parce que sans l’autre je ne peux rien faire, c’est-à-dire une version de l’amour proche de la dépendance, ou au contraire, je suis amoureux car je me réjouis que l’autre existe, le fait que l’on puisse partager des choses avec lui m’enchante, c’est un amour joyeux", poursuit-elle.

De la pudeur ou une absence de sentiment

"Il y a différentes façons d’exprimer l’amour", avance de son côté le docteur Jimmy Mohamed. "Si Florent se pose la question de savoir s’il est amoureux, c’est que ce n’est pas le cas, ou qu’il a besoin de s’assurer que ce qu’il ressent est légitime et qu’il pourra l’exprimer. C’est soit une absence de sentiment soit de la pudeur", tranche Catherine Blanc.

La jalousie n'est pas un signe d'amour

La sexologue a ensuite été interrogée sur la notion de jalousie. "Ce n’est pas un signe d’amour mais plutôt un signe de dépendance", explique-t-elle, avant de poursuivre : "c’est une forme d’amour très immature." Le fait d’avoir un coup de foudre signifie-t-il que l’on tombe amoureux ? "Un coup de foudre, c’est une sorte de révélation, comme si l’autre s’éclairait d’un seul coup de façon merveilleuse. Le coup de foudre est un moment précis qui va se suivre d’amour et d’élan passionné, mais pas forcément du grand amour", répond-elle. "Un coup de foudre peut aussi passer très brutalement", ajoute enfin Catherine Blanc.