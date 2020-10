Comment repérer (et prévenir) un trouble de la vue chez l'enfant ?

Le problème de la vue de leurs enfants doit interpeller tous les parents. En effet, 80% des informations données en classe sont visuelles. A l’école primaire, un élève sur quatre présente un trouble de la vue. Europe 1 répond aux trois questions que vous ne vous posez pas sur les troubles de la vue chez l'enfant.

Quels sont les signes qui doivent alerter les parents ?

Un enfant ne dit pas facilement qu’il n’y voit pas clair. Certains comportements de l’enfant peuvent néanmoins mettre la puce à l’oreille. S’il se frotte les yeux, fronce les sourcils, se cogne régulièrement, les parents doivent rester vigilants. De la même façon, si l’enfant lit ou dessine le nez collé à la feuille ou s’il se plaint de maux de tête, il peut être atteint par des problèmes de vue. Les parents observent parfois certaines manies : lorsqu’il voit moins bien d’un œil, l’enfant veut toujours regarder la télé dans le même fauteuil. Enfin, il faut être encore plus vigilent si l’un des parents a lui-même des troubles de la vue car un tiers des troubles visuels de l’enfant sont d’origine génétique.

Est-ce qu’un défaut visuel repéré tard risque ensuite de s’aggraver ?

Pas systématiquement mais il est dommage de perdre du temps et de laisser l’enfant dans l’inconfort. Un défaut repéré tôt se corrige mieux. Étant donné que les capacités visuelles s’améliorent jusqu’à 6 ans, il est plus facile de corriger la vue chez un jeune enfant. Un problème de vue non diagnostiqué peut aussi engendrer des difficultés scolaires.

Est-ce que l’utilisation grandissante des écrans augmente les problèmes de vue ?

Oui et non. Les écrans n’accentuent pas directement la myopie, mais le fait de regarder de trop près est problématique. Cela peut concerner aussi bien les écrans que les livres ou les coloriages. Idéalement la vision de près ne devrait pas être sollicitée plus de la moitié de la journée. Pour pas se fatiguer les yeux, il faudrait alterner la vision de près et la vision de loin. Quand un enfant a passé un bon moment devant la télé ou un écran, il faut lui dire d’aller jouer dehors. Cette pratique est bonne à la fois pour la distance et mais aussi pour la lumière qui est plus importante à l’extérieur. Celle-ci dilate la pupille et augmente la profondeur de champs de vision, c’est pour cela qu’il y a moins de myopes chez les enfants qui font régulièrement du sport à l’extérieur.