Comment reconnaître et traiter une conjonctivite ?

Les yeux qui grattent, qui pleurent et qui collent, ce sont les signes d'une conjonctivite. Mais d'où vient exactement cette inflammation, qui peut toucher aussi bien les enfants que les adultes, et comment doit-on la traiter ? Le docteur Jimmy Mohamed répond à toutes ces questions dans l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, mardi.

Qu'est-ce qu'une conjonctivite ?

La conjonctivite, c'est l'inflammation de la conjonctive, soit la membrane qui tapisse l'intérieur de l'œil et des paupières. Dès qu'elle est irritée ou enflammée, elle provoque des symptômes un peu désagréables au niveau des yeux. Les yeux collent, grattent et parfois, la sensation d'avoir comme un grain de sable sous la paupière apparaît.

Qui peut en attraper ?

Tout le monde. Les enfants comme les adultes, souvent à cause d'une allergie ou d'une infection. Mais ce n'est pas si grave, toutes les conjonctivites n'étant pas forcément contagieuses. Les infections sont plutôt fréquentes chez les enfants et se transmettent, mais c'est aussi parce qu'on y porte plus d'attention qu'on a l'impression que cela les touche plus.

C'est un motif d'éviction scolaire assez fréquent, notamment en crèche, un peu comme quand les jeunes ont des poux.

Ces infections et irritations sont-elles saisonnières ?

On peut observer plus de conjonctivites à deux périodes de l'année. La première, c'est lors des infections virales. Si les enfants sont enrhumés, qu'ils toussent, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit canal qui relie le nez à l'œil. Et donc, dès que le nez va être pris, les sécrétions peuvent remonter.

La seconde, c'est lors des allergies. Aux alentours des mois de mars-avril et jusqu'au début de l'été, il y a de la pollinisation. Le nez coule, les yeux grattent et collent. C'est une période également propice aux conjonctivites.

Quelle est la différence entre les conjonctivites virale et bactérienne ?

Le traitement est un peu différent. Quoi qu'il arrive, si votre enfant a une conjonctivite, le premier réflexe à avoir est de rincer les yeux du sérum physiologique. Si jamais c'est une allergie, vous allez éliminer l'allergène. Il est également possible de rincer avec du collyre antiseptique, disponible à la pharmacie sans ordonnance.

Si les deux yeux sont touchés et que l'enfant a le nez qui coule, il y a de grandes chances que ce soit une allergie. S'il y a des sécrétions d'emblée purulentes et que les yeux sont collés le matin, il faut alors consulter son médecin. Il aura recours à des antibiotiques et aura tendance à traiter les deux yeux, car la conjonctivite bactérienne est contagieuse.