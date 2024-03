Comment reconnaître et soigner l'apnée du sommeil chez l'enfant ?

Les apnées du sommeil ne concernent pas que les adultes. 2% des enfants, même les plus petits, sont également touchés par ce syndrome, comme l'explique la Fédération française d'orthodontie. Quels sont les symptômes, les causes mais surtout les solutions ?

Le message principal de ces médecins face à un enfant qui fait des apnées du sommeil : consulter le plus rapidement possible. Encore faut-il savoir si votre enfant est concerné. Pour cela, il suffit d'un peu d'observation. "Il y a un bon signe qui est le signe du rétroviseur", explique le chirurgien dentiste Jean-Baptiste Kerbrat. "Quand vous êtes en voiture, souvent vos enfants dorment à l'arrière. Si dans le siège auto, il a une hyper extension de la tête pour essayer de trouver de l'air et qu'il ronfle, là il faut consulter."

Des solutions existent

Ce syndrome apparaît souvent pour des raisons morphologiques : la langue et les amygdales sont parfois imposantes comparées à la taille des mâchoires, ce qui empêche le passage de l'air. Heureusement, des solutions existent, comme "agrandir la mâchoire du haut et de la mâchoire du bas pour qu'il y ait le maximum de place pour la langue", reprend le chirurgien dentiste. "Vers 11-12 ans, les os se soudent. Mais si on les voit beaucoup plus jeunes, à partir de 4, 5, 6 ans, on peut tout à fait faire des thérapeutiques orthodontiques. Et si on fait de la place plus tôt, il repart sur une croissance normale."

Un traitement important car les apnées du sommeil peuvent impacter la croissance et le développement cérébral de l'enfant. Donc au moindre doute, n'hésitez pas à consulter un orthodontiste ou à demander conseil à votre médecin.