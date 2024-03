La Journée mondiale du sommeil : apnées, insomnies, stress, écrans... Pourquoi les Français dorment-ils de plus en plus mal ?

Les nuits des Français ne sont pas bonnes. Ils dorment un quart d'heure de moins que l'année dernière, avec une nuit qui dure 6h42. C'est presque une demi-heure de moins qu'il y a 10 ans. Les couchers sont de plus en plus tardifs avec un horaire de mise au lit qui correspond en moyenne à 23h06. Il faut ensuite compter 37 minutes pour tomber dans les bras de Morphée. Pire, les 18-24 ans s'endorment au bout de 53 minutes. L'une des principales causes de ces courtes nuits : les écrans.

"Les écrans sont enrichis en lumière bleue qui empêche la sécrétion de la mélatonine et donc ils vont allonger la durée d'endormissement et ça réduit la durée du sommeil nocturne", explique à Europe 1, Marc Rey, neurologue, et président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance.

Des siestes pour compenser

Pour compenser ce manque de sommeil, plus de la moitié des Français font au moins une sieste par semaine d'une heure en moyenne. Un bon moyen de récupérer, à condition de faire son petit somme avant 15 heures pour éviter de perturber la nuit.