Comment réagir face à un malaise vagal ?

Plutôt fréquent, le malaise vagal peut néanmoins être impressionnant. Et quand une personne tombe dans les pommes à nos côtés, on ne sait pas forcément comment réagir, alors que les gestes à accomplir sont simples. Il faut avant tout surélever ses jambes afin de faire remonter le sang au niveau du cerveau, rappelle le docteur Jimmy Mohammed dans Sans rendez-vous.

Qu'est-ce qu'un malaise vagal ?

Le malaise vagal est une baisse de votre tension artérielle qui ressemble un peu à une syncope. Sauf que dans la syncope, vous perdez connaissance et souvent, vous n'avez pas de signes qui vont vous l'annoncer, alors que dans le malaise vagal, c'est assez progressif, vous sentez le malaise arriver. Votre cœur bat vite parce que vous sentez qu'il se passe quelque chose, votre vision peut devenir trouble, vous allez avoir des bouffées de chaleur, devenir tout pâle. Puis vous allez non pas perdre connaissance, mais sentir que vous devez vous allonger car c'est la seule façon de faire monter votre tension.

Pourquoi dit-on malaise vagal ?

Parce que ça provient du nerf vague, qui sert normalement à ralentir le cœur. Ainsi, lorsque vous êtes stressé ou que vous avez une douleur, le cœur va s'accélérer et, en réponse, pour protéger le cœur, ce nerf va s'activer et demander à ralentir un peu la fréquence cardiaque. Mais quand on ralentit un cœur qui bat trop vite, on va avoir moins de sang qui va arriver au niveau du cerveau... Et c'est là que vous allez faire une baisse de tension et en quelque sorte tomber dans les pommes.

Comment reconnaître que c'est juste un malaise vagal ?

Parce que la personne ne perd pas connaissance dans un premier temps. Elle respire, consciente, va s'allonger et être un peu pâlotte. La seule chose à faire est de lui surélever les jambes. Et si c'est à vous que ça arrive, vous vous allongez, même si vous êtes dans le métro, et vous levez vos jambes. Cela va faire remonter le sang au niveau du cerveau et faire passer le malaise.

Dans un malaise vagal, il y a une reprise quasiment spontanée de la conscience. Il n'y a pas de perte d'urine, pas de morsure de langue. Ces éventuels symptômes doivent vous orienter vers d'autres pathologies, comme de la convulsion. Dans le cas d'un malaise vagal, la personne est consciente et respire. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faut appeler le 15.

Faut-il consulter ou aller aux urgences ?

Si vous êtes plutôt en bonne santé, que vous n'avez pas de problèmes particuliers, pas d'antécédents, vous n'êtes obligé d'aller aux urgences pour un simple malaise vagal. Vous pouvez demander conseil à votre médecin. Consulter peut être utile notamment si vous avez des facteurs de risque, comme des maladies cardiovasculaires. Et si c'est papi ou mamie qui font un malaise, on fait très attention. Car c'est exceptionnel chez les personnes âgées sans causes sous-jacentes. Elles peuvent faire de la déshydratation, une hémorragie ou un accident cardiaque avec un malaise vagal comme point de départ. Donc soyez prudent pour les personnes un peu fragiles.