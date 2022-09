Comment faire prendre le bain à son enfant en toute sécurité ?

La salle de bain est un lieu de la maison ou de l'appartement où le risque d'accident domestique est élevé. Cela peut notamment arriver lorsqu'un parent donne le bain à son jeune enfant. Pour éviter toute noyade dans la baignoire, le médecin généraliste Franck Mignot donne quelques règles à respecter dans l'émission Bienfait pour vous, auprès de Julia Vignali et Mélanie Gomez. "Il faut être très, très prudent parce qu'un enfant, ça bouge, ça gigote, c'est complètement imprévisible", affirme-t-il d'abord sur Europe 1.

Toujours avoir un œil sur son enfant

D'abord, "il faut toujours avoir l'œil" sur son enfant, explique le médecin, qui précise : "On ne se retourne pas, on a la main sur l'enfant en permanence." Franck Mignot ajoute qu'avant de donner le bain, "il faut prévoir les choses dont on a besoin avant parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre son enfant dans le bain et de se dire qu'on a oublié quelque chose."

Les parents ne doivent donc pas quitter la salle de bain quand ils donnent le bain à leur enfant. Au quotidien, le médecin généraliste applique également cette règle : "Au cabinet, quand j'ai un petit qui est sur la table, je l'ai toujours à la main. Il ne faut jamais le quitter des yeux", appuie Franck Mignot dans Bienfait pour vous.