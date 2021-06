Comment expliquer certaines difficultés à digérer ?

L’émission Sans Rendez-vous d’Europe 1 répond tous les jours aux questions de santé des auditeurs. Ce mardi, Raphaël se demande pourquoi lorsqu'il consomme certains aliments, notamment de la charcuterie, des problèmes digestifs apparaissent. Pour le gastro-entérologue Jean-Marc Sabaté, qui officie à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, ses maux de ventre pourraient être causés par le réflexe gastro-colique.

La question de Raphaël

"Depuis quelques temps, dès que je mange certains aliments comme de la charcuterie, même en petite quantité, j'ai tout de suite des douleurs au ventre qui se terminent souvent en diarrhée au bout de quelques heures. Après ça, tout va bien, je n'ai plus aucune douleur. Est-ce que vous avez une idée de ce que qui pourrait provoquer cela et surtout, est-ce que cela peut être grave pour ma santé ?"

La réponse du docteur Jean-Marc Sabaté

"Il y a plusieurs explications possibles. Cela peut être d'abord, même si c'est assez rare, une réaction d'intolérance à certains aliments. Ce qu'il faut faire alors, c'est éviter d'en prendre. Après, il peut également y avoir une réaction à certains aliments gras qui peuvent ralentir la vidange de l'estomac. Dans ce cas, ça ne donne pas de diarrhée mais plutôt des lourdeurs au niveau gastrique.

Cela peut alors aussi entraîner le fait de garder plus de gaz dans l'intestin grêle et sensibiliser au niveau du rectum et par ce biais, pouvoir entraîner une diarrhée ou des douleurs. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le réflexe du gastro-colique, c'est à dire que l'arrivée des aliments dans l'estomac va déclencher des contractions au niveau de l'intestin grêle et va favoriser la sortie des selles qui étaient déjà présentes dans le côlon depuis longtemps.

Ce n'est pas grave en soi, notamment si Raphaël a ça depuis longtemps et qu'il n'y a pas d'amaigrissement ni de fatigue particulière. Malgré tout, il faut consulter en fonction de la gêne ressentie."