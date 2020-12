Comment éviter "le coup de froid" ?

>> L’expression populaire évoque volontiers des "coups de froid" pour qualifier les maladies qui circulent plus facilement en hiver. Pour autant, cette appellation abusive regroupe en fait plusieurs virus, rappelle le Dr Jimmy Mohamed, consultant santé d’Europe 1. Le médecin appelle, comme pour le Covid-19, à respecter les gestes barrières pour éviter de tomber malade.

"Non, le 'coup de froid' n'existe pas. D'ailleurs, le froid n'a jamais frappé et ne donne pas de coup non plus, même s'il est vrai qu'on tombe un peu plus souvent malade en hiver qu'en été. Le froid va en effet permettre aux virus d'être un peu plus résistants, avec un taux d'humidité plus favorable. Ils vont pouvoir être plus contagieux et d'un autre côté, le froid nous rend un peu plus fragile.

Rhino-pharyngite, bronchite, gastro-entérite

Vous avez dans votre nez de la peau. On appelle ça la muqueuse nasale. Eh bien celle-ci va être un peu plus perméable et donc vous exposer plus facilement aux virus respiratoires quand il fait froid. Mais si vous tombez malade, c'est la conséquence d'une infection virale. Ça veut dire que quelqu'un vous a rendu malade. Ce n'est pas le coup de froid qui vous a donné ça.

Alors évidemment, si jamais vous avez le nez qui coule, faites-vous tester pour être sûr que c'est pas le coronavirus. Et si jamais ce n'est pas ça, ça veut dire que vous avez peut-être une rhino-pharyngite, une bronchite ou même parfois une gastro-entérite. Ça veut dire que, quelque part, vous vous êtes peut-être un peu relâché dans les gestes barrières. Donc, il va falloir être vigilant.

S’habiller chaudement, avec force pulls et écharpes, ça reste utile

Malgré tout, n’allez pas vous balader tout nu en disant que le 'coup de froid' n'existe pas. Car en fait, vous avez au niveau de vos bronches, dans les poumons, des cils. Normalement, ils sont très souples, comme ceux qu'on a juste au niveau des yeux. Lorsque vous rencontrez une infection virale, les virus, les bactéries vont naviguer tranquillement le long de ces cils au niveau des bronches et vont être éliminées.

Mais quand il fait très froid, ces cils deviennent durs, comme un peigne. Et au lieu de naviguer pour être éliminés, les virus vont tout de suite être piégés et vous allez tomber malade. Cette infection virale peut donc être favorisée par le fait que vous n'allez pas porter une écharpe ou mettre un gros pull.

Donc soyez prudent, même si, d'une façon générale, si vous respectez les gestes barrières, vous ne devriez attraper ni coronavirus ni n'importe quelle infection virale. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de grippe en ce moment."