EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

C'est l'une des pathologies les plus répandues dans la population pendant l'hiver : nombreux sont les Français déjà touchés par la bronchite et ses symptômes. Rien d'étonnant à cela, puisque dix millions de personnes en souffrent chaque année, en moyenne, dans notre pays. Mais qu'est-ce que la bronchite ? Comment bien la soigner sans risquer la surinfection ? Le docteur Jimmy Mohamed, chroniqueur de l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez, a fait le point avec nous vendredi.

Qu'est-ce que la bronchite ?

"La bronchite, c'est l'inflammation aiguë des bronches et des bronchioles. Ce sont les voies de conduction qui mènent aux alvéoles et au parenchyme pulmonaire, là où se font les échanges gazeux. Il y a dix millions de cas par an et, dans, 90% des cas, c'est viral. Il y a par exemple le virus de la bronchiolite ou le virus influenza. C'est facile à diagnostiquer : dans un contexte d'épidémie, on observe une toux sèche, puis grasse, avec une douleur derrière la poitrine."

Comment la soigner ?

"Il ne faut jamais prendre ou faire prendre de sirop contre la toux pour soigner. D'abord parce que ça ne sert à rien, ensuite parce que ça peut être contre-productif : lutter contre la toux peut exposer à des surinfections. Il n'y a donc pas vraiment de vrai traitement de la bronchite. On prend du paracétamol si on a un peu de température. On essaye de s'hydrater, de se reposer quand on peut, en prenant du miel, du thé, du citron, de l'eau chaude… Les symptômes s'améliorent en trois ou quatre jours mais la toux persiste une dizaine de jours. Prudence, enfin, chez les personnes à risques, comme pour celles qui ont une bronchite chronique obstructive."