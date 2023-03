Comment bien se chausser pour avoir des pieds en bonne santé ?

Pour avoir une bonne santé, il est important, voire primordial, de bien s'occuper de ses pieds, car ils influencent la posture du reste du corps. Dans Bienfait pour vous, Muriel Montenvert, podologue et secrétaire générale de l’Union française de la santé du pied, et Patricia Le Vaillant, réflexologue, parlent de l'importance de bien se chausser.

Premièrement, la hauteur du talon de nos chaussures a un effet sur notre posture et il nécessite d'y prêter attention. "Pour les hommes, on dit entre 1,5 et 2 cm. Et pour les femmes, entre 2 et 3 cm", affirme la réflexologue Patricia Le Vaillant. Pour les femmes, il faut donc lésiner sur les escarpons avec des talons de huit centimètres par exemple, aussi beaux soient-ils. Par ailleurs, l'idéal est d'alterner entre les différentes formes et hauteurs.

"Ce qui pose problème, c'est de porter des baskets tous les jours"

La réflexologue pointe notamment du doigt les baskets, qu'il faut éviter de porter tous les jours. "Ce qui pose un problème, ce ne sont pas les baskets en elles-mêmes. C'est le fait de les porter tous les jours, ce qui fait que le pied va s'étaler", explique-t-elle. "Il va être moins bien positionné. Quand on va vouloir remettre des chaussures plus fermées, plus correctes, on va créer des douleurs. Et puis on va aussi modifier son travail postural et proprioceptif, c'est-à-dire que l'on s'affaisse."

Il est donc préférable de varier les souliers, mais vos pieds ont aussi droit à un peu de répit, notamment à la maison où il est conseillé de marcher pieds nus et laisser sa voute plantaire épouser le sol. Cela marche également si vous marchez sur le sable, à la plage, ou dans des endroits sécurisés. Et ça peut être aussi dans le jardin si vous aimez ça", comme le rappelle Patricia Le Vaillant.