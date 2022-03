Comment chouchouter ses pieds ?

Ils sont une partie centrale de notre corps. Nos pieds sont liés à notre dos, notre colonne vertébrale et peuvent entraîner des douleurs, voire nuire à notre autonomie. Il est donc important d'en prendre soin. Il y a deux sortes de pathologies. D'une part, il y a la dermatologie : les cors, les durillons et les corps incarnés. Et de l'autre, les troubles fonctionnels : les douleurs musculaires, osseuses, tel que la tendinite.

Muriel Montenvert est podologue et Secrétaire générale de l’Union Française de la santé du Pied. Elle explique que souvent, c'est de la négligence qui conduit les Français à pousser la porte de leur podologue. Elle donne les clés pour bien s'occuper de ses pieds.

Quelle paire de chaussures choisir ?

Peut-on porter des talons sans endommager son dos ? Oui, mais jusqu'à... 3 cm de hauteur ! "Ce n'est pas beau, ce n'est pas très haut, admet la podologue sur Europe 1. Plus on va être haut, plus on va intérioriser son centre de gravité et plus on risque de se créer des pathologies au niveau de l'avant pied, au niveau du dos." Pour les enfants, oubliez les ballerines, trop plates, qui entraînent des ondes de choc et une usure prématurée au niveau des articulations. Enfin, il est important d'alterner les types de chaussures. Et lorsqu'on est incapable de choisir, peut-on rester pieds nus ? Cela ne pose aucun problème, à moins d'être diabétique ou souffrir d'une neuropathie.

À partir de quel âge emmener son enfant chez le podologue ?

Quatre ans est l'âge idéal pour sa première consultation... si aucune anomalie n'est détectée auparavant. "Votre enfant court au parc, il a les pieds trop en dedans, il tombe plus que les autres,..." détaille Muriel Montenvert, qui explique qu'il est important de traiter le problème au plus tôt.

"Le pied de l'enfant est plat jusqu'à 4 ans, donc pas d'inquiétude s'il a les pieds plats", explique Muriel Montenvert, qui souligne que le choix des premières chaussures est crucial. "Après, on va travailler au niveau de la semelle pour qu'elle soit assez flexible pour permettre un bon déroulé du pas et qu'il y ait un maintien suffisant au niveau de l'arrière. Il ne faut pas acheter des chaussures trop rigides, mais pas trop souples non plus."

Quels sont les facteurs qui provoquent une tendinite ?

C'est dû à un trouble morphostatique, à savoir le positionnement global de votre corps dans l'espace. "Quand vous marchez mal, vous allez vous créer d'autres pathologies", analyse la Secrétaire générale de l’Union Française de la santé du Pied. "Les pieds sont la base de tout. Si on est de travers en bas, on est de travers en haut. Ça va engendrer des douleurs."

Peut-on aller chez l'esthéticienne pour se débarrasser de la corne au pied ?

Les esthéticiennes ne sont pas formées pour mener à bien une pédicure. "Elles n'ont pas le droit d'utiliser des outils tranchants", explique Muriel Montenvert. "Si vous avez de la corne et des pathologies, allez chez le podologue."