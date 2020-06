Quatre conseils pour prendre soin de ses pieds

INTERVIEW

Après avoir cessé leurs activités pendant le confinement, les podologues ont rouvert leurs cabinets le 11 mai. Invité mardi d'Europe 1, Djamel Bouhabib, podologue et président de l'Union Française de la Santé du Pied, a constaté que la santé des pieds avait été négligée pendant ces quelques semaines et a donc donné quelques conseils pour bien s'en occuper.

Se chausser correctement

"La règle générale c’est : jamais le même chaussage", a expliqué mardi Djamel Bouhabib au micro d'Europe 1. Le podologue, également président de l'Union Française de la Santé du Pied, recommande d’alterner entre quatre paires de chaussures. Il faut également éviter les talons trop pointus et trop hauts, soit pas plus de quatre ou cinq centimètres. Les talons trop hauts sont mauvais pour le dos, le bassin, les genoux, et donc pour le pied. Il a aussi alerté sur les inconvénients des baskets, certes très confortables mais qui empêchent le pied d’être aéré. "Les baskets favorisent les problèmes de mycoses et d’ongles incarnés", a-t-il détaillé.

Bien couper ses ongles

"L’ongle sert à protéger l’orteil", a rappelé Djamel Bouhabib. Il conseille donc de couper ses ongles toutes les trois semaines, avec une pince à ongles, le meilleur outil selon lui. "L’important est de couper l’ongle le plus droit possible, sans aller dans les angles, pour éviter les ongles incarnés", explique-t-il.

Enlever son vernis régulièrement

"Un ongle recouvert de vernis est un ongle confiné : il ne voit pas la lumière et n’est pas aéré, donc il jaunit. Il devient donc friable, des mycoses peuvent également apparaître. Dans l’idéal, il faut retirer le vernis après une semaine", a poursuivi Djamel Bouhabib.

Hydrater ses pieds quotidiennement

Le podologue recommande d’hydrater ses pieds tous les jours. "Il est également possible d’utiliser une râpe ou une pierre, mais pas plus d’une fois toutes les deux semaines", conseille-t-il. Car cela accélérerait la repousse épidermique et ne ferait donc qu’accentuer le problème.