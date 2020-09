Les conseils d'un podologue pour bien chausser ses enfants

Invité de l’émission Sans rendez-vous jeudi sur Europe 1, Djamel Bouhabib, podologue et président de l’Union française pour la santé du pied, a délivré quelques conseils pour prendre soin des pieds des jeunes enfants. Car des pieds mal traités dans l’enfance peuvent avoir des conséquences à l’âge adulte.

Eviter les baskets

"Les baskets ne sont pas des chaussures", a tranché Djamel Bouhabib. "Les matériaux ne sont pas les mêmes et les conséquences sur le développement du pied ne sont pas les mêmes. Tant que c’est possible, il faut privilégier la vraie chaussure", a-t-il poursuivi. Pour lui, la chaussure idéale doit remplir plusieurs critères : large à l’avant pour que les orteils puissent suffisamment bouger, avec un laçage, un cuir souple, et une semelle semi-souple ou semi-rigide pour amortir les chocs de contact. Il a également mis en garde contre les scratchs, souvent privilégiés pour des questions pratiques : "Le scratch ne permet pas de maintenir le pied bien confiné dans la chaussure".

Djamel Bouhabib a aussi conseillé les chaussures montantes, pour les enfants qui ont les pieds plats, avec la "cheville qui vrille en-dedans". "Les chaussures montantes vont permettre de maintenir l’axe de la cheville", précise-t-il.

Ne pas partager les chaussures entre les enfants

Le podologue Djamel Bouhabib a recommandé d’éviter de partager les chaussures entre les enfants. "Le problème, c’est que la chaussure va avoir épousé la forme du pied. On risque donc de transmettre au deuxième enfant les problèmes du plus grand. Les chaussures, c’est personnel, ce n’est pas là où il faut faire des économies", a-t-il expliqué.

"Une vraie bonne chaussure est indispensable pour permettre au pied de développer une croissance harmonieuse. Si non, il y a un risque de contracture, ou encore d’orteils qui vont se mettre en griffes" ce qui favorise les pieds creux, a-t-il insisté.

Ne pas mettre de chaussures aux bébés

"Il n’y a aucun intérêt à mettre des chaussures à un nourrisson quand il ne marche pas. Au contraire, il faut encourager les parents à laisser les pieds les plus libres possibles", a exposé le podologue.

Les pieds des bébés sont par ailleurs composés d’amas graisseux qui vont augmenter la surface portante au niveau du sol. "C’est lors des premiers pas que cet amas graisseux va avoir tout son intérêt : permettre de mieux appréhender le contact avec le sol", a détaillé Djamel Bouhabib. "Il ne faut pas chercher à ce que les bébés marchent trop rapidement, ni à les chausser trop rapidement", conclut-il.