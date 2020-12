Comment faire arrêter la tétine à son enfant sans que ça vire au drame ?

En plus d'avoir des conséquences sur leur orthodontie, la tétine et le pouce peuvent être néfastes sur le sommeil de vos enfants. À l'approche des fêtes de Noël, c'est le moment idéal pour leur faire arrêter ce qui peut devenir une mauvaise habitude. Le docteur Jimmy Mohamed donne dans l'émission Sans rendez-vous sur Europe 1, ses meilleures astuces pour arrêter la tétine en évitant les caprices.

Des troubles sur l'articulation dentaire

"Le 8 décembre, dans l'émission Sans-rendez vous sur Europe 1, un orthodontiste préconisait de retirer la tétine aux enfants à trois ans au maximum. Mais il faudrait s'en débarrasser le plus tôt possibles pour deux raisons majeures.

La première, c'est que sucer son pouce ou une tétine va entraîner des malformations au niveau des dents. Environ 15% des enfants qui ont besoin de quelque chose dans la bouche pour s'endormir sucent leur pouce tandis que 80% d'entre eux ont une tétine. Si l'enfant suce son pouce, il va déformer son palais, ses dents vont être déplacées vers l'avant et former une sorte de V.

En revanche, s'il a une tétine en permanence, cela peut entraîner une autre conséquence. Cela va déformer les os de la mâchoire supérieure en faisant dévier la mâchoire inférieure. Il va donc y avoir des troubles de l'articulation dentaire irréversibles si l'on dépasse 3 et 4 ans.

Des conséquences sur le sommeil

La deuxième raison concerne le sommeil. La tétine et le pouce font partie de ce qu'on appelle des rythmies d'endormissement. C'est un phénomène où l'enfant est bercé par cette succion. Durant la nuit, il va faire plusieurs cycles de sommeil et avoir un micro-éveil. Il peut se réveiller s'il n'a plus sa tétine dans la bouche puisqu'il s'est endormi avec elle. Cela peut donc participer à une mauvaise qualité de sommeil. À la fois pour ses dents et ses nuits, il faut donc se débarrasser de cette habitude.

Il y a deux histoires à raconter aux enfants qui ne veulent pas coopérer pour leur faire arrêter la tétine. D'abord, celle du don de la tétine au père Noël. L'enfant la met dans une petite boîte, et en échange, il a des cadeaux sous le sapin. L'enfant peut participer, décorer la boîte. Les parents expliquent à l'enfant que la tétine va être donnée à d'autres enfants dans le monde qui n'en ont pas.

Et si l'on ne fête pas Noël ou que l'on dépasse la période, pas de panique, il existe une deuxième histoire, celle de la fée des tétines. La nuit, on laisse un petit verre de lait et un cookie sur la table de chevet. La fée des tétines passera prendre ses cadeaux et la tétine sous l'oreiller pour également la donner aux enfants qui n'en ont pas. En échange, c'est pareil, l'enfant aura un petit cadeau ou une petite pièce. Mais une fois la fée des tétines ou le père Noël partis, il ne faut pas laisser traîner des tétines à droite et à gauche. Et il faut tenir. Souvent, les parents craquent et rendent une tétine.

Et pour les enfants qui sucent leur pouce ?

Pour les enfants qui sucent leur pouce, c'est évidemment plus difficile de s'en débarrasser. Néanmoins, les conséquences sur l'articulation dentaire sont moins graves. Alors il faut faire preuve de pédagogie. Il existe des vernis avec un très mauvais goût lorsque l'enfant met son pouce à la bouche. Je considère que c'est un peu de la torture. Mais bon, à chacun sa méthode du moment que ça marche. Il faut simplement être patient."