Comme en France, la vaccination débute dimanche en Espagne : "C'est un vrai cadeau de Noël"

L’acheminement du vaccin contre le Covid-19 se fait sous haute sécurité en Espagne avec l’aide de la police et de l’armée, il s’agit d’éviter des vols ou des sabotages. La première vaccination aura lieu dimanche matin dans une maison de retraite de Guadalajara près de Madrid. "C’est une très très bonne nouvelle, c’est un vrai cadeau de Noël", s'enthousiasme le docteur Octavio Salmeron, urgentiste à Madrid, visiblement soulagé.

"Dans les prochaines semaines, comme l'ont fait les Anglais, seulement une petite partie de la population va être vaccinée", poursuit Octavio Salmeron. Un homme âgé recevra la première dose devant les caméras de tout le pays. "On essaye de faire que ce soit le plus efficace possible, c’est-à-dire commencer par les plus vulnérables et les gens les plus exposés."

10% de la population vaccinés d'ici trois mois ?

Chaque semaine 350.000 personnes seront vaccinées. Les personnes âgées et le personnel soignant sont donc prioritaires. L’objectif du gouvernement est de vacciner 4,5 millions de personnes d’ici trois mois, soit 10% de la population. "Il faut être conscient que c’est un vrai défi logistique", lance Octavio Salmeron. Le vaccin n’est pas obligatoire mais selon les sondages, ceux qui le refusent sont minoritaires. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, n’imitera pas certains chefs d’états : il se vaccinera, mais loin des caméras.

L'Espagne recense 49.824 morts depuis le début de l'épidémie et plus de 1,8 million de cas.