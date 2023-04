Collyre : se faire soigner l'œil peut aussi mal tourner

Les collyres mydriatiques, qui servent à préparer l’œil à un examen ophtalmologique, peuvent entraîner des effets indésirables graves, parfois mortels chez les enfants. De nombreux cas sont remontés à l’ANSM, l'agence nationale de sécurité du médicament, qui alerte le grand public. Ces gouttes pour les yeux sont utilisées chez les enfants avant un examen ophtalmologique pour dilater la pupille. Si elles ne sont pas bien mises dans les yeux les conséquences peuvent être très graves.

Troubles du rythme cardiaque

Mal administrées, ces gouttes ophtalmiques peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque, des convulsions, des hallucinations ou encore une fièvre très élevée. Si les collyres coulent sur les joues en grande quantité, elles peuvent pénétrer dans la circulation sanguine, ou atteindre la bouche et donc être ingérées. Pour éviter cela, Claude Speeg, présidente de la société française d'ophtalmologie, conseille d'appuyer sur l'angle interne de l'œil au moins une minute. "Une fois que vous instillez la goutte, pressez sur le sac lacrymal, de telle sorte que la goutte agisse uniquement au niveau de l'œil et ne soit pas déglutie par l'enfant. On conseille d'allonger l'enfant sur un lit et quand il ferme les yeux, on met la goutte dans l'angle interne de l'œil. Et quand l'enfant ouvre les yeux, tout rentre dans son œil", explique la spécialiste au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Pourquoi se frotter régulièrement les yeux est dangereux pour la santé

L'ANSM conseille aux parents d'absorber à l'aide d'un coton l'excès de liquide pour éviter tout effet secondaire. L'agence demande aussi aux parents de ne pas laisser le flacon de gouttes à portée des enfants, qui pourrait être confondu avec un biberon par les petits.