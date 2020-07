Cinq réflexes à adopter pour limiter les risques de noyade

Si, pour beaucoup, l’été est d'abord synonyme de baignade à la mer ou à la piscine, cela rime malheureusement parfois avec noyade. On déplore chaque jour au moins trois morts par noyade accidentelle en période estivale. Selon les chiffres de Santé publique France (SPF) publiés en 2018, une noyade sur quatre se termine par un décès, notamment dans les piscines privées. Pour limiter ces risques, le docteur Damien Mascret a livré plusieurs conseils pratiques dans l'émission Sans Rendez-vous avec Anne Le Gall, jeudi, sur Europe 1.

Vérifier avec minutie la sécurité de la piscine

Malgré une sécurité renforcée autour des piscines, elles représentent tout de même 31% des noyades accidentelles, notamment les piscines privées familiales Ces dernières comptent à elles seules pour 20% de ces accidents. Dans 75% des cas, il s’agissait d’enfants de moins de 6 ans. C’est d’ailleurs dans cette tranche d’âge que l’on retrouve le plus de victimes de noyades. Il y en a eu 332 l’année de l’enquête de SPF, avec 22 décès.

Il faut donc toujours vérifier les systèmes de sécurité autour de la piscine si vous avez une piscine privée. Ceci dit, les accidents se produisent dans toutes les classes d’âge. Ce n'est d’ailleurs pas chez les petits qu’il y a le plus de décès par noyade, mais chez les 65 ans et plus, juste devant les 45-64 ans.

La clé : (ré)apprendre à bien nager

D'abord, il faut apprendre ou réapprendre à bien nager, le plus tôt possible et sans oublier que c’est plus facile en piscine qu’en mer, à cause des vagues. Ne parlons même pas des zones de baignade avec des courants. Or, SPF estime qu'un ado ou un jeune adulte sur vingt ne sait pas nager. Chez les plus de 65 ans, c’est une personne sur trois qui ne sait pas nager, ce qui explique en partie les chiffres inquiétants de mortalité.

Plus généralement, ne surestimez pas vos forces, et évitez l’eau si vous sentez faible ou fatigué. Éviter de boire de l’alcool si vous allez à l’eau. Un conseil s'applique particulièrement aux jeunes : pas de bain de minuit alcoolisés. Protégez-vous et protégez vos camardes qui ont trop bu.

Ne pas quitter les enfants des yeux

C’est une règle d’or : on ne quitte pas un enfant des yeux quand il se baigne ou joue au bord de l’eau. La surveillance incombe à un adulte, jamais un grand frère ou une grande sœur. Un seul adulte à la fois doit surveiller l'enfant, quitte à se relayer, car tous les parents savent que c’est très difficile de ne pas quitter des yeux un enfant et de rester concentré sur la surveillance. Il n'est pas question de regarder son smartphone ni même de tenir une conversation quand on surveille un enfant qui est dans l’eau, ou à côté.

En cas de noyade, que peut-on faire en attendant les secours ?

La priorité, c’est la respiration. Si la personne est en arrêt cardio-respiratoire, on commence le protocole de réanimation : massage cardiaque et bouche-à-bouche. Si la respiration reprend mais que la victime est toujours inconsciente, on la met en position latérale de sécurité, on la déshabille et on sèche la personne. On n'oublie pas de lui mettre une couverture pour éviter l’hypothermie. Si la victime est consciente, on procède aux mêmes étapes mais on la met en position semi-assise. C’est très important de ne jamais nager seul, un malaise dans l’eau est toujours possible.

Et attention à l'hydrocution !

Il faut se mouiller la nuque, le visage et plus généralement le reste du corps afin d’éviter l’hydrocution. Cela correspond à un choc thermique si votre corps a chauffé au soleil et que vous plongez dans une eau froide. Votre système cardio-circulatoire peut avoir du mal à s’adapter au choc thermique. Résultat, le cerveau est brutalement privé d’oxygène, avec une syncope à la clé. Vous vous noyez sans même vous en apercevoir.