Cette astuce pour nous permettre de dépasser nos limites

Quels objectifs doit-on se fixer pour parvenir à dépasser nos limites ? C'est une question ambitieuse sur laquelle l'équipe de Bienfait pour vous s'est penchée mardi, à la veille de la sortie du film Top Gun : Maverick dont Europe 1 est partenaire officiel. Pour y répondre, Mélanie Gomez et Julia Vignali ont reçu David Laroche, coach en développement personnel. Selon lui, il faut en fait se fixer deux types d'objectifs, à court et à plus long terme, pour dégager plus d'énergie et dépasser ses propres limites, à l'image de Tom Cruise.

Ce constat part des résultats d'une enquête, comme le relate le coach sur Europe 1. "Une étude a été menée par General Electrics, parce que le groupe n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait des différences de performances entre les usines qu'ils avaient. Ils se sont rendus compte que si une personne a un objectif extrêmement ambitieux, elle va avoir une libération de la dopamine, un neurotransmetteur qui nous motive, et elle va avoir de l'énergie pendant un temps dont elle n'avait pas l'habitude", explique David Laroche, à la tête d'une entreprise de coaching.

Un mélange d'objectifs pour nous rendre "plus performant"

Toutefois, le coach en développement personnel nuance en soulignant "qu'au bout d'un moment, le fait de vouloir monter l'Himalaya, c'est une telle distance que cela va nous démoraliser". David Laroche détaille qu'à l'inverse, "quelqu'un qui a des tout petits objectifs, il va avoir des petites libérations de dopamine qui le motivent, mais il n'aura pas ce grand truc qui donne envie de faire des choses de dingue."

La direction du groupe GE s'est donc rendue compte que "l'excellence nait dans le fait d'être justement à l'aise avec des opposés", comme l'indique David Laroche. Qui expose : "Avoir un grand rêve ambitieux, lointain, qu'on ne sait même pas si on va le réaliser, et à court terme, ça peut être à l'échelle de la semaine, du mois ou du trimestre, d'avoir des objectifs bien plus réalisables, spécifiques, et que l'on sait que l'on va pouvoir atteindre." Le coach conclut que "c'est le mélange des deux qui va nous rendre plus performant".