Cette application aide à lutter contre la DMLA, une dégénérescence de la rétine

Une nouvelle innovation vient donner de l'espoir aux patients atteints de "DMLA", une dégénérescence de la rétine liée à l'âge. Il s'agit de la première cause de mal-voyance en France chez les plus de 50 ans. Plus d'un million de Français sont en effet touchés. Des médecins ont donc conçu une application, Odysight, qui permet de suivre de manière ludique l'évolution de la maladie.

Concrètement, cela prend la forme d'un jeu, une sorte de puzzle, sur mobile ou tablette. Pour acquérir des points, il faut participer, tous les trois ou quatre jours, à un test visuel qui dure un peu moins d'une minute. Il suffit à l'utilisateur de glisser son doigt en direction d'une lettre sur l'écran.

Et si le résultat est mauvais, un e-mail est envoyé à l'ophtalmologue et au patient pour convenir d'un rendez-vous.

Bientôt un remboursement de l'Assurance maladie ?

"Cela permet, entre deux consultations, d'avoir des points de contrôle, sachant que les traitements et les protocoles d'aujourd'hui ont tendance à faire espacer les visites. Cette application permet de maintenir un lien", détaille sur Europe 1 le Dr Jean-François Girmens, ophtalmologiste à l’hôpital des 15-20 à Paris, qui insiste sur le fait que cela ne remplace pas le médecin.

Pour l'instant, tout le monde n'a pas accès à cette application puisque seulement une quarantaine de centres ophtalmologistes en France peuvent la prescrire, en donnant un code d'accès au patient. Mais des discussions sont en cours pour un éventuel remboursement par l'Assurance maladie. Ce qui permettrait de surveiller beaucoup plus de patients atteints de DMLA.