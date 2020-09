Causes, traitements possibles... Que sait-on sur les vertiges ?

Pénibles et parfois fréquents, les vertiges peuvent faire de la vie de certaines personnes un enfer. Dans "Sans rendez-vous" sur Europe 1, le docteur et chroniqueur de l'émission Jimmy Mohamed a détaillé les causes possibles des vertiges et les traitements adaptés. Il a aussi souligné l'importance de ne pas confondre un véritable vertige avec des "sensations vertigineuses".

"Les vertiges bénins paroxystiques positionnels sont une cause très fréquente de ce qu'on appelle les vertiges. Ils proviennent d'un décrochage de petits cristaux de l'oreille interne que l'on peine encore à expliquer. Cela pourrait par exemple avoir lieu après un petit traumatisme crânien, comme quand on se cogne la tête contre un placard, ou une chute. Ensuite, positionner sa tête d'une certaine manière déclenche des vertiges.

Le vertige positionnel est presque toujours bénin

Ce sont donc des vertiges positionnels : on peut les ressentir en penchant la tête à gauche et pas à droite, ou inversement. Ces vertiges surviennent par épisodes qui sont accompagnés de nausées et de vomissements. Il n'y a pas d'autres symptômes associés, ni maux de tête, ni douleurs cervicales. Si c'est le cas, il est impératif de consulter, car cela peut révéler des pathologies plus graves. Quand il est positionnel, le vertige est bénin dans 99% des cas et passe généralement tout seul.

La maladie de Ménière, autre cause des vertiges

Autre cause de vertiges : la maladie de Ménière. Elle est associée avec d'autres symptômes ORL et se manifeste dans un premier temps par une baisse de l'audition, suivie d'acouphènes, c'est-à-dire d'un bourdonnement de l'oreille. S'ensuivent généralement des vertiges très intenses et les crises peuvent se répéter. Cela peut durer entre cinq et vingt ans avec des crises plusieurs fois par an. A mesure que la maladie évolue, les vertiges laissent la place à une perte croissante de l'audition. C'est la raison pour laquelle il faut consulter, d'autant plus que des traitements peuvent calmer ou stabiliser la maladie.

Ne pas confondre vertiges et sensations vertigineuses

On peut ainsi vous administrer des benzodiazépines ou certains anti-vertigineux. L'insertion d'un petit bâton dans l'oreille pour exercer une pression permet également d'éviter les crises dans certains cas. Parfois, on peut aussi détruire les cellules du labyrinthe de l'oreille interne pour atténuer ces vertiges. En tout cas, il faut une prise en charge ORL particulière, qui peut conduire à effectuer une rééducation vestibulaire. L'objectif de cette technique est de réapprendre à l'oreille à fonctionner correctement.

En revanche, il ne faut pas confondre le véritable vertige, quand la pièce tourne autour de soi, avec les sensations vertigineuses. En cas de baisse de tension, d'hypoglycémie, d'anémie, ou de déshydratation, il est possible d'avoir la sensation de tomber dans les pommes. Mais c'est différent du vertige, à cause duquel on a l'impression d'être sur un manège. Dans ce cas du vertige, il faut consulter un l'ORL, sinon c'est le médecin généraliste."