Canicule : alcool, douche froide... Ces mauvaises habitudes à abandonner rapidement pour (vraiment) se rafraîchir

30, 35 et parfois même 40 : le thermomètre s'affole ces derniers jours en France. Alors, l'objectif des Français est avant tout d'éviter le soleil et de se rafraîchir. Mais certaines fausses idées ont la vie dure. Dans ce parc parisien, les habitants du quartier sont nombreux à profiter de l'ombre qu'offrent les arbres.

L'alcool, une très mauvaise idée

"Là, on a décidé de pique-niquer dans le parc, sur l'herbe fraîchement arrosée", explique Julie. Avec ses amies, elles profitent de leur pause-déjeuner hors du bureau. Elles ont apporté de quoi boire et manger. "On a pris des petits wraps, des chips et un petit peu d'alcool", poursuit-elle au micro d'Europe 1. Mais une bouteille de rosé pour accompagner le repas en période de forte chaleur, c'est une très mauvaise idée, l'alcool accentuant la déshydratation.

Évitez les douches froides

D'autant qu'en buvant du vin ou une bière fraîche pour vous désaltérer, il y a un effet diurétique qui vous fera aller plus souvent aux toilettes. Une seule règle à respecter en réalité : lors des fortes chaleurs, buvez de l'eau. L'eau est d'ailleurs le meilleur allié de Sabrina pour se rafraîchir dès qu'elle rentre chez elle. "Vraiment quand il fait trop chaud, j'aime bien juste pour prendre des douches froides. Un bain de pied froid, ça fait vraiment du bien", insiste-t-elle.

Mais en réalité, ce réflexe est aussi à éviter. L'eau froide est ressentie comme une agression par le corps qui va tout faire pour rester à 37 degrés. Il vaut mieux prendre une douche tiède et laisser quelques gouttes d'eau sur la peau pour une sensation de fraîcheur durable.

Ne restez pas devant le ventilateur

Enfin, chez vous, ne restez pas devant le ventilateur. L'air finira par assécher votre gorge et vos sinus. Pour rafraîchir votre appartement, ouvrez les fenêtres dès que la température commence à baisser, en début de soirée jusqu'à très tôt le matin.