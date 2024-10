Cancer du sein : les cinq gestes à adopter pour réduire les risques d'apparition d'une tumeur

Saviez-vous que sur les 60.000 nouveaux cas de cancer du sein, 20.000 pourraient être évités chaque année, selon l'institut national du cancer, grâce à l'adoption d'habitudes saines ? Cinq habitudes peuvent changer les choses. Mais la décision la plus efficace pour éviter d'avoir un cancer du sein est d'arrêter de fumer.

Du sport, une bonne alimentation et pas de tabac

Allumer une cigarette, c'est consommer plus de 4.000 substances toxiques. Pour se passer du tabac penser au patch et à la cigarette électronique. Cela calmera votre envie de nicotine et vous permettra de mieux apprécier votre footing du dimanche, puisque l'activité physique protège contre le cancer du sein, grâce à son rôle dans la régulation des hormones et la stimulation du système immunitaire.

Et après le sport, adopter une alimentation saine, avec moins de viande rouge et plus de fruits et de légumes, recommande le Docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer : "Les fibres ont un effet protecteur, comme si elles empaquetaient les substances cancérogènes et aidaient à leur élimination. Elles ont un effet favorisant du microbiote et on sait aujourd'hui que le microbiote a un effet protecteur sur les cancers".

Pensez par ailleurs à limiter votre consommation d'alcool : pas plus de dix verres par semaine. Enfin, un conseil pour les mamans : allaitez si vous le pouvez. Cela permet de réduire le risque d'apparition d'une tumeur.