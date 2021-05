"Ça change tout" : le nouveau protocole sanitaire dans les Ehpad réjouit les familles

REPORTAGE

Alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer dans le pays, les restrictions sont aussi allégées dans les maisons de de retraite. Un nouveau protocole sanitaire est en effet entré en vigueur mercredi. Il autorise notamment les visites en chambres ainsi que les sorties hors de l'établissement. Une nouvelle configuration qui réjouit les pensionnaires, comme Francis, 84 ans, rencontré par Europe 1 dans un Ehpad à Saint-Maur, en région parisienne.

Les visites en chambre, "c'est plus intime"

Grâce à ce nouveau protocole, Francis reçoit sa fille Emmanuelle dans sa chambre. Tout autour de lui, quelques bibelots, des marines au mur et un bouquet de photos de famille. Son univers à lui, bien loin de la salle commune de l'Ehpad, où les visites avaient lieu depuis des mois. "C'est plus convivial, plus intime", confie-t-il à Europe 1. "Tout le monde réunis dans la même pièce... On était moins libres pour échanger."

"Ça change tout !", confirme Emmanuelle. "Et puis mon père ne voit pas bien, donc on est obligés de lui ranger ses affaires, et ça le stressait que personne ne puisse le faire. Il n'osait pas demander au personnel", ajoute-t-elle.

"On commence à avoir un petit espoir"

"On a passé une très mauvaise année", raconte Francis. Une année marquée surtout par le décès de son épouse, emportée par le Covid-19 dans le même Ehpad. Aujourd'hui, l'octogénaire ne rêve que d'une chose : retrouver sa Normandie natale pour les vacances d'été. Un rêve enfin possible grâce au vaccin qu'il a reçu en début d'année.

"On commence à avoir un petit espoir... Que les mesures prises soient viables et durables, c'est ce qu'il faut souhaiter pour tout le monde", veut-il espérer. Et attendant la Normandie, Francis compte bien s'offrir un petit plaisir : juste un café, en terrasse, dans les prochains jours...